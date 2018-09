Ilva: “mi ha aiutato”, dice Di Maio di Emiliano. E su Taranto: è un deserto, porterò investitori

Alla Fiera del Levante, Di Maio ha definito Taranto “un deserto” e promesso che porterà investitori. “In questi tre mesi uno dei presidi istituzionali con cui ho collaborato in maniera efficace e in sintonia è il presidente della Regione Puglia. Mi ha aiutato a ricostruire tante questioni come quella di Ilva. E ricordo che il primo parere dell’Anac fu sollecitato proprio dal governatore Emiliano”. Questa, riportata da Repubblica, è una parte delle dichiarazioni (pubblicate da quel giornale) attribuite a Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico, riguardo alla vicenda Ilva. Il ministro ha parlato a Bisceglie, nel suo intervento durante la partecipazione a Digithon.

Dal suo canto Emiliano ha ribadito (sempre a Bisceglie) che la decarbonizzazione è, a suo avviso, l’unica strada per una produzione più compatibile con il rispetto dell’ambiente e della salute.

In quanto al gasdotto Tap, Di Maio evidenzia che il movimento 5 stelle era e resta contrario.