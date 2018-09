Accordo Ilva: Confindustria Taranto, solidarietà alla parlamentare De Giorgi

Di seguito la comunicazione di Confindustria Taranto:

Solidarietà di Confindustria Taranto all’on. Rosalba De Giorgi per quanto accaduto nel corso del sit-in di ieri.

L’auspicio è che d’ora in poi la città, in tutte le sue espressioni ed articolazioni, si ritrovi unita a lavorare per un comune obiettivo, che è la salvaguardia ambientale ed il rilancio economico e sociale del suo territorio.

Di seguito un comunicato diffuso da Ignazio Zullo, capogruppo Noi con l’Italia in consiglio regionale della Puglia:

Sull’Ilva ho sempre sostenuto, fuori e dentro il Consiglio Regionale, la necessità di coniugare occupazione e lavoro con tutela della salute e dell’ambiente, mentre il Movimento 5 stelle chiedevano e volevano la chiusura.

E ora mi chiedo e chiedo: quanti voti hanno preso a Taranto i grillini con la promessa di chiudere il siderurgico? Tanti, sulla base di questa promessa era i tarantini sembravano come ubriacati dalle chiacchiere a 5 stelle e hanno davvero creduto che l’Ilva andasse chiusa per fare un grande parco acquatico.

E i lavoratori dell’azienda e dell’indotto? Tutti in cassa integrazione o con il reddito di cittadinanza.

E le aziende dell’indotto (piccoli imprenditori che lavorano principalmente con l’Ilva) e se avevano fatto un mutuo per comprare i camion per trasportare l’acciaio? I grillini di loro non si preoccupavano, anzi qualcuno di loro li invitava a vendere le proprie case per pagare i debiti.

E le bonifiche che gli indiani dovevano fare? Tutte a carico dello Stato, ovvero degli italiani!

E il PIL che l’ILVA produce utile al rapporto Deficit/PIL? Ma che importa, evviva la decrescita felice.

Ed ora? Si è fatto ciò che aveva già fatto il in ministro Calenda.

E il grande parco acquatico? Che importa i grillini hanno preso tanti voti e ora sono al governo!

Di seguito in formato immagine il tweet di Giovanni Valentini: