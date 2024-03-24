Come raccontare male una cosa che era stata fatta con motivazioni giuste.



Ieri Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è intervenuto nella manifestazione per Antonio Decaro ed ha raccontato quali fossero gli inizi di Decaro assessore nell’amministrazione comunale di Bari a guida, proprio, di Michele Emiliano.

L’attuale governatore pugliese ha raccontato nello specifico un episodio che si verificò: il giovanissimo assessore Decaro doveva provvedere alla realizzazione di parcheggi in un’area difficile e, durante un sopralluogo, si sentì puntare alla schiena, verosimilmente, una pistola. Emiliano, con Decaro, andò nella zona a parlare con la sorella del boss Capriati perché in caso di bisogno ci fosse disponibilità verso Decaro. Meraviglia e sconcerto per queste parole, inevitabilmente. Ad esempio: una denuncia per l’intimidazione era doverosa.

Immediatamente dopo avere descritto (male e con un senso di paternalismo non granché) quell’episodio, Emiliano ha detto le motivazioni di un’iniziativa di quel tipo. Compreso che le famiglie dei mafiosi intenzionate a vivere diversamente vanno aiutate a farlo.

È nel dibattito di queste ore la parte “incriminata” del discorso di Michele Emiliano. Che ha dovuto rimarcare, per chiarire il concetto complessivo, l’altra parte del suo ragionamento. La frittata, però, è fatta. Però ancora, l’antimafia sociale è una cosa seria e non si può prescindere da essa per contrastare le organizzazioni malavitose. Andava descritta decisamente meglio. In più, in queste ore, Decaro ha detto una cosa clamorosa: cioè che il governatore ricorda bene solo una parte dell’episodio perché “non sono andato in nessuna casa di nessuna sorella”.



Nel centrodestra non tutti hanno condiviso l’iniziativa con ampia risonanza per l’iniziativa finalizzata a valutare l’ipotesi di scioglimento del Comune di Bari. Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, si è dissociata da ciò che ha definito far west, per la piega che hanno preso le cose.

