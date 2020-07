Di Nino Sangerardi:

Si chiama”Liquidazione in favore dei Gruppi consiliari ”.Contemplata dalla Legge n.29/2015 sulla disciplina e regolarizzazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari. Il referto tecnico allegato alla Norma quantifica il costo complessivo annuo per il personale in questione in 2.717.798,16 euro,pari a 53.290,16 euro per unità moltiplicata per 51 consiglieri regionali.

Quantificazione che tiene conto del trattamento economico massimo, fondamentale e accessorio previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa,con inclusione retribuzione differita,del valore dei buoni pasto e dei compensi per lavoro straordinario.

Per l’anno 2020 l’erogazione delle somme sono state effettuate riguardo il periodo gennaio-giugno atteso il termine della X Legislatura per fine maggio e considerando giugno il mese entro il quale si sarebbe insediata la nuova Assemblea legislativa.

A seguito dell’emergenza Covid 19 la data prevista per la nuova consultazione elettorale è stata fissata al 20-21 settembre 2020. Di conseguenza l’Ufficio amministrazione e contabilità del Consiglio regionale ha impegnato euro 679.449,54 per la spesa del personale nei mesi di luglio-settembre da ripartire sulla base del numero dei membri di ciascun Gruppo consiliare così come risultanti al 1° giugno scorso.

Si rammenta che dall’inizio del 2020 sono intervenuti anche mutamenti nella composizione dei Gruppi con consiglieri che sono passati da un Gruppo a un altro e consiglieri che hanno costituito un nuovo Gruppo.

Quindi ai gruppi dei 51 consiglieri spetta avere(luglio agosto settembre 2020) :

-Fratelli d’Italia 5 consiglieri 66.612,70 euro

-Emiliano di sindaco di Puglia 1 consigliere 13.322,54

-Forza Italia 5 consiglieri 66.612,70

-Senso civico nuovo Ulivo 6 consiglieri 79.935,24

-Movimento Cinque Stelle 7 consiglieri 93.257,78

-Noi a Sinistra per la Puglia 3 consiglieri 39.967,62

-Partito Democratico 12 consiglieri 159.870,48

-Popolari 3 consiglieri 39.967,62

-Movimento Schittulli 2 consiglieri 26.645,08

-Gruppo Misto 4 consiglieri 53.290,16.