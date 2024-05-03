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Terremoto nel foggiano: magnitudo 2,9 Epicentro nei pressi di Lesina

3 Maggio 2024
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La scossa alle 16,02 in Puglia. Ancora nel foggiano ed ancora, come in altre quattro circostanze nei giorni scorsi, non lontano da Lesina. A cinque chilometri dal paese del lago l’epicentro del sisma di magnitudo 2,9.

(immagine: tratta da ingv.it)


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