La scossa alle 16,02 in Puglia. Ancora nel foggiano ed ancora, come in altre quattro circostanze nei giorni scorsi, non lontano da Lesina. A cinque chilometri dal paese del lago l’epicentro del sisma di magnitudo 2,9.
(immagine: tratta da ingv.it)
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