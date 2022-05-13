Esattamente dieci anni fa, un po’ per gioco e un po’ come esperimento, creammo un blog dedicato alla competizione elettorale per la città di Martina Franca.
Il blog si chiamava ElezioniMartina.it,
un nome facile da rintracciare sui motori di ricerca. Ebbe un successo inaspettato, con più di un milione di visitatori in un solo mese, un’esperienza unica per tutto lo staff e i collaboratori coinvolti.
In determinati frangenti l’alto numero di visite contemporanee portò a un blocco totale del server e i tecnici lavorarono fino a notte fonda per risolvere il problema. Sia sul piano tecnico che su quello giornalistico crediamo di aver dato una forte accelerazione al passaggio dai media tradizionali a quelli digitali. Poco dopo il termine delle elezioni il blog fu chiuso perché non era sostenibile sul piano economico senza i proventi di pubblicità elettorali. Questa esperienza però ci portò a realizzare altri progetti, fra cui quello in cui leggete questo articolo.
NoiNotizie, la testata edita da Agostino Quero, rappresenta l’evoluzione matura di questo esperimento, con un respiro regionale e l’attenzione per il locale.
Oggi riprende una nuova competizione elettorale in Italia, in Puglia, specificamente nella città di Martina Franca, nota per l’acceso dibattito politico. Invitiamo i lettori di NoiNotizie a seguire il dibattito e l’informazione elettorale affinché possano prendere la decisione di voto nel modo più consapevole possibile.
In bocca al lupo a tutti.
Lo staff di Cognita.