Un uomo con due donne arrivato al pronto soccorso del policlinico Riuniti. Una delle due necessitava di cure. Stando a ricostruzioni dell’accaduto, operatori sanitari sono stati inizialmente apostrofati e quando è intervenuta la primaria è stata essa stessa aggredita, anche strattonata da una delle due donne.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



L’assessore alla Sanità della Regione Puglia, avendo appreso dal sindaco di Foggia e dal Dg dell’azienda ospedaliera “Policlinico Riuniti” dell’aggressione avvenuta oggi nei confronti di operatori sanitari in servizio nel pronto soccorso, ha espresso solidarietà e vicinanza a chi è stato colpito e ha chiesto alla direzione strategica dell’ospedale di porre in essere tutte le attività sia di denuncia che di prevenzione affinchè questi episodi siano puniti e non si ripetano ancora.