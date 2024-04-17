rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Foggia: aggrediti operatori sanitari Fra questi la primaria del pronto soccorso

17 Aprile 2024
Policlinico riuniti Foggia

Un uomo con due donne arrivato al pronto soccorso del policlinico Riuniti. Una delle due necessitava di cure. Stando a ricostruzioni dell’accaduto, operatori sanitari sono stati inizialmente apostrofati e quando è intervenuta la primaria è stata essa stessa aggredita, anche strattonata da una delle due donne.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

L’assessore alla Sanità della Regione Puglia, avendo appreso dal sindaco di Foggia e dal Dg dell’azienda ospedaliera “Policlinico Riuniti” dell’aggressione avvenuta oggi nei confronti di operatori sanitari in servizio nel pronto soccorso, ha espresso solidarietà e vicinanza a chi è stato colpito e ha chiesto alla direzione strategica dell’ospedale di porre in essere tutte le attività sia di denuncia che di prevenzione affinchè questi episodi siano puniti e non si ripetano ancora.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione