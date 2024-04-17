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Canosa di Puglia: incidente, morto trentenne Nel pomeriggio

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Un uomo di 30 anni è morto oggi pomeriggio a causa di un incidente stradale. Lo scontro frontale tra due auto all’altezza di una curva è avvenuto sulla strada provinciale 231 in territorio di Canosa di Puglia.

 

 

 

 


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