Un uomo di 30 anni è morto oggi pomeriggio a causa di un incidente stradale. Lo scontro frontale tra due auto all’altezza di una curva è avvenuto sulla strada provinciale 231 in territorio di Canosa di Puglia.
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