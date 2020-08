Il presidente del Consiglio in Pugin visita ad un bene confiscato alla mafia. In Liguria con il presidente della Repubblica

Alle dodici e mezza a Cerignola. Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è in Puglia per visitare un bene confiscato alla mafia ed un incontro, in quel contesto, con i giovani.

È il primo dei due appuntamenti per il premier. Alle 18 un evento di rilievo nazionale. Dopo il crollo del ponte Morandi risalente al 14 agosto 2018 viene inaugurato, oggi pomeriggio, il ponte progettato da Renzo Piano. La prima auto che percorrerà il viadotto sarà quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.