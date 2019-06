Il presidente della Regione Puglia: recuperata una struttura in abbandono

Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Santeramo in Colle ha finalmente un grande contenitore culturale, una biblioteca pubblica, un luogo di intrattenimento e aggregazione. E questo grazie alla Regione Puglia che ha finanziato quanto necessario per far rinascere una bellissima struttura che era abbandonata.