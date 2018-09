Bari: Michele Emiliano torna a fare il pubblico ministero. Alla sbarra Gianni Ciardo. Al teatro

Di seguito il comunicato:

Nell’ambito delle iniziative per il Congresso nazionale straordinario dei giovani avvocati italiani, la sezione Aiga di Bari, presieduta dall’avvocato Antonio Guido, in collaborazione con la Commissione Cultura, Spettacolo e Sport dell’Ordine Forense di Bari, ha portato in scena l’evento teatrale “Landru” all’ANCHECINEMA di Bari.

Il lavoro è stato scritto dall’avvocato Ebe Guerra in collaborazione con il noto attore barese Gianni Ciardo, con scene del maestro Damiano Pastoressa. Sul palco è stato riproposto in chiave moderna il processo nei confronti di Henry Landru, serial killer vissuto in Francia tra la fine del 1800 e i primi del 1900. Ciardo, che ha composto anche alcune musiche, ha vestito i panni del protagonista. A giudicarlo, la Corte presieduta dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, eccezionalmente nei panni di un giudice. La pubblica accusa, è stata rappresentata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.