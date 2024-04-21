Allerta gialla dall’Abruzzo al nord della Puglia oggi (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli apuntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.