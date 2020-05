L’incidente in mattinata. Il 49enne Ottavio De Fazio, di Manduria, stava percorrendo, con una comitiva di motociclisti, appunto in moto la strada di collegamento fra Raiano e Castelvecchio Sebequo, nell’aquilano. Stando ad una ricostruzione l’uomo ha perso il controllo del mezzo: la caduta è stata fatale, il 49enne pugliese è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri oltre ai soccorritori che nulla hanno potuto. Ottavio De Fazio era infermiere sottufficiale dell’Esercito, in servizio a Chieti.

Notizia riportata da Quotidiano.