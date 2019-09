Calcio: Lecce-Roma 0-1. Serie D girone H: Brindisi al comabdo, Taranto ko in casa

In volata ha vinto Pedersen. L’italiano Matteo Trentin è medaglia d’argento. Campionato del mondo di ciclismo, disputato in Inghilterra (foto: repertorio). Quarto posto per Gianni Moscon.

Calcio. La Roma ha espugnato Lecce grazie a un gol di Dzeko. I giallorossi capitolini hanno sprecato l’occasione di raddoppiare con un rigore calciato da Dzeko.

SERIE C girone C settima giornata

Sicula Leonzio-Bisceglie 2-0

Virtus Francavilla Fontana-Ternana 1-2

SERIE D girone H sesta giornata

Agropoli-Gladiator 0-0

Audace Cerignola-Foggia 0-1

Brindisi-Grumentum 2-1

Casarano-Nardò 1-0

Città di Fasano-Gelbison 0-1

Francavilla in Sinni-Fidelis Andria 2-2

Gravina in Puglia-Team Altamura 2-0 ore 15,30

Nocerina-Bitonto 0-1 ore 15,30

Taranto-Sorrento 0-1