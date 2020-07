Di seguito un comunicato diffuso da Navita:

Tecnologia e innovazione al servizio dell’ambiente per rendere la raccolta differenziata più intelligente.

Navita, società che gestisce il servizio di igiene urbana nei comuni di Putignano, Noci, Mola di Bari, Modugno, Bitetto, Gioia del Colle e Turi, ha lanciato l’APP in grado di fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per conferire i rifiuti in maniera corretta grazie ad una vera e propria guida digitale alla raccolta. L’APP racchiude l’intero “mondo Navita” con tutti i suoi servizi, unendo in un unico strumento le applicazioni già in uso nei comuni serviti dalla società barese (App Aroba2, App Aroba5, App Aroba6 e Riciclapp).

L’applicazione prevede contenuti informativi personalizzati per ciascun comune che consentono l’interazione diretta con il gestore della raccolta tra cui calendario e dizionario dei rifiuti, segnalazioni in caso di abbandoni, servizio ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, informazioni sul Centro Comunale di Raccolta con servizio di navigazione per raggiungerlo e la nuova sezione notizie con informazioni sulla raccolta, consigli utili e tutte le novità in tema di ambiente. L’App si arricchirà in autunno di nuovi contenuti e diverse funzionalità.

“Navita vanta un sistema di raccolta differenziata porta a porta con le tecnologie più avanzate per la tracciabilità dei rifiuti. Nell’era delle Green Smart City l’APP NAVITA migliorerà l’interazione tra cittadini, amministrazione comunale e azienda. Uno strumento che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati di trasparenza e qualità del servizio”, ha spiegato Francesco Roca, amministratore unico di Navita.

L’APP NAVITA è scaricabile gratuitamente da PlayStore ed AppleStore.