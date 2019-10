L’azienda Clivio, di Pescara, noleggia anche pianoforti. Anche in Puglia, per manifestazioni. Ieri sera, di ritorno in Abruzzo, il clamoroso furto in via Togliatti a San Severo. Mentre i titolari si erano fermati per mangiare, i ladri hanno portato via il furgone carico di pianoforti (di cui uno a coda) e attrezzature. Bottino stimabile in circa centomila euro. Indagano i carabinieri.