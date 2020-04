Ordinanza del presidente della Regione in vigore da ieri e valida anche l'1 maggio

Cone ieri e cone sarà l’1 maggio. Per l’ordinanza del presidente della Regione Puglia oggi negozi chiusi, fatte eccezioni come edicole e farmacie. Anche per oggi disposti, dalle forze dell’ordine, servizi potenziati di controllo al fine del rispetto delle norme.