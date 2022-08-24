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Elezioni politiche: Domenico Nisi, candidato alla Camera per il centrosinistra nel collegio uninominale di Altamura Al voto il 25 settembre

24 Agosto 2022
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Di seguito il comunicato:

Domenico Nisi. Sindaco di Noci. 58 anni. Padre di due figli.

Laureato in Scienze Politiche, indirizzo Politico-Amministrativo, a Bari.

Ha ricoperto alcuni incarichi politici a livello provinciale e regionale nel Partito Popolare Italiano, nella Margherita e nel Partito Democratico, di cui è stato Presidente dell’Assemblea Provinciale ed è attualmente componente dell’Assemblea Nazionale. Ha partecipato alla vita politica della sua città in qualità di Consigliere comunale per il Partito Democratico dal 2003 al 2013. È stato Assessore comunale con delega all’Urbanistica, all’Edilizia Residenziale Pubblica e al Patrimonio dal maggio 2000 al febbraio 2002.  Eletto Sindaco di Noci nel giugno del 2013, è stato riconfermato alla guida della sua città nel giugno del 2018.

È componente del Direttivo ANCI Puglia, con delega all’Agricoltura.

Ha avuto anche una lunga esperienza nel mondo dell’associazionismo e del volontariato.

“Dopo tanti anni alla guida della mia comunità, nel momento in cui mi è stata richiesta questa disponibilità, ho ritenuto che l’esperienza maturata, la profonda conoscenza del territorio, la rete di rapporti istituzionali e la collaborazione con tanti amministratori locali fossero un bagaglio di vita politica e personale che doveva essere messo – quasi obbligo morale – al servizio dei nostri territori e del paese in una fase politica estremamente delicata e complessa. Ho sempre vissuto il mio protagonismo politico con quella sobrietà e semplicità che mi caratterizzano. Ho sempre guardato alla Politica come un’arte seria e nobile, cui non occorrono esibizionismi e pacchianerie. Servire il proprio paese richiede dedizione, competenza e forte passione. Queste tre cose le offro, partendo da Noci, a tutti i cittadini delle comunità del mio collegio elettorale di Altamura, con l’impegno di dare il massimo per onorare sempre le istituzioni con dignità e profondo senso di responsabilità”.


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