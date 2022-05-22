Eliminazione dei divieti legati alla zona a traffico limitato. L’ha disposta il Comune di Manduria in relazione all’assegnazione dello scudetto del calcio. In vigore dalla fine delle due partite decisive, dunque dalle otto di sera, e fin quando non terminerà la festa dei tifosi con il carosello di auto. L’ordinanza fa riferimento alla richiesta del Milan club “Demetrio Albertini” ed è relativa al caso in cui sia il Milan a diventare campione d’Italia. Lo riporta il Fatto quotidiano.

A proposito di Milan club, quelli di tutta la Puglia saranno in assemblea sabato e domenica prossimi a Palagiano. Presente il vicepresidente rossonero Franco Baresi.