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Alberobello, gatto annegato nella fontana in cui è stato buttato con un calcio: no all’odio web Insulti a chi è stato ma anche a chi ne ha le stesse iniziali. Il giudizio spetta solo alla magistratura

14 Gennaio 2024
noinotizie

Di seguito:

AGGIORNAMENTO. VI CHIEDO CORTESEMENTE DI NON SPROFONDARE NELL’ODIO, CHI HA COMMESSO IL REATO NE RISPONDERÀ PERSONALMENTE, ABBIAMO OVVIAMENTE DENUNCIATO L’ACCADUTO, MA CORTESEMENTE SARANNO LE AUTORITÀ A VEDERSEL , QUALSIASI ATTO DI ODIO È INGIUSTIFICABILE, L’ATTO COMMESSO VERRÀ PUNITO DA CHI È IL RESPONSABILE. VI RINGRAZIO PER IL SUPPORTO, VOGLIAMO SOLO CHE QUESTE COSE NON ACCADANO PIÙ, E CHE CHI HA FATTO QUESTO GESTO, CAPISCA L’ENORME SBAGLIO CHE HA COMMESSO.

ATTENZIONE
Orrore ad Alberobello (in Puglia) questa RAGAZZA (noi mettiamo le iniziali, ndr.) ha ucciso questo gatto (GREY) di colonia che era accudito da Catia Bianco proprietaria del bar sotto al Comune.
Il gatto non stava molto bene e la Signora Catia lo accudiva personalmente. Qualche giorno fa ha visto sul social ISTANGRAM queste tragiche foto di questa ragazza che ha spinto con un calcio il povero gatto all’interno della vasca dei pesci a fianco al Comune di Alberobello a pochi metri dal suo Bar. L’accaduto è avvenuto di notte in cui le temperature sono molto basse. Purtroppo il gatto è deceduto tra atroci sofferenze. È stato trovato congelato e zuppo e inseguito a queste immagine si è costruita tutta la tragica dinamica.

Verrà assolutamente denunciata alle autorità competenti e mi auguro che venga fatta giustizia per questo gatto. GREY che tu possa riposare in pace!

VI CHIEDO CORTESEMENTE DI NON INSULTARE PERSONE CHE POTREBBERO AVERE IL SUO STESSO NOME, IL SUO NOME E LA SUA IDENTITÀ RESTERANNO OSCURATE PER PRIVACY, VI CHIEDO CORTESEMENTE DI NON ACCANIRVI CON CHI NON HA COMMESSO QUESTO GRANDE ERRORE. CHI RISPONDERÀ SARÀ LA RESPONSABILE DELL’ACCADUTO NESSUN ALTRO. VI RINGRAZIO.

Ilania Barnaba Lorita Barnaba Medea Cisternino


Fritrak - Trasporto acqua




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