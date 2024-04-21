Di Antonio Maselli:
Sassuolo-Lecce alle 12,30. I salentini affrontano un altro spareggio nel gruppone di squadre che devono sfuggire alla retrocessione. Hanno finora affrontato ottimamente la questione tanto da avere un po’ di margine dal terzetto in fondo alla classifica del campionato di calcio di serie A. Lì si trovano gli emiliani, penultimo posto.
Nella serie A della pallacanestro maschile l’Happy Casa Brindisi affronta (ore 20) in trasferta l’Estra Pistoia. In caso di sconfitta i pugliesi sarebbero retrocessi già oggi ma potrebbe non bastare il successo.
Calcio serie C girone C: Az Picerno-Brindisi, Crotone-Monopoli, Foggia-Audace Cerignola, Taranto-Avellino, Virtus Francavilla Fontana-Juve Stabia tra le partite in programma oggi. Tutte alle 20.
Serie D girone H, fra le gare odierne (ore 15): Casarano-Matera, Città di Fasano-Santa Maria Cilento, Gravina in Puglia-Bitonto, Fidelis Andria-Manfredonia, Martina-Barletta, Nardò-Rotonda, Team Altamura-Città di Gallipoli. Al Team Altamura basterà ottenere oggi lo stesso risultato del Martina per essere matematicamente promosso in serie C.