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13 Aprile 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcuni treni subiscono le modifiche indicate di seguito.

Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore dei treni Frecciarossa, Intercity e Intercity Notte: 

• dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile i treni Frecciarossa della relazione Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto:
subiscono limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona o Pescara e non viaggiano nella tratta finale; i treni FR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820 (anche il 13 e il 20 aprile), FR 8824, FR 9808 hanno origine da Pescara; treni FR 8816, FR 8818, FR 8828 e FR 8830 hanno origine da Ancona.
Alcuni treni sono coinvolti anche il 14 aprile.

• dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile i treni Intercity e Intercity Notte della relazione Milano/Bologna- Bari/Lecce:
non viaggiano tra Pescara e San Severo. Sono previste corse con bus e nelle tratte finali cambiano numerazione.
Alcuni treni Intercity sono coinvolti anche il 7 e 14 aprile.

• nelle notti dall’8/9 all’11/12 e dal 14/15 al 18/19 aprile i treni Intercity Notte della relazione Milano/Torino – Lecce:
subiscono modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie previste nel percorso programmato tra Bologna Centrale e Foggia, nonchè modifiche di orario.

Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore dei treni Regionali:

dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile:
alcuni treni Regionali delle relazioni Pescara – Termoli, San Benedetto del Tronto – Vasto San Salvo, Teramo – Vasto San Salvo e Teramo – Termoli subiscono limitazioni di percorso tra le stazioni di Francavilla e San Vito Lanciano. Sono previste corse con bus tra San Vito Lanciano e Termoli. Il treno R 19784 il 12 e il 19 aprile è cancellato da Termoli a Pescara e sostituito con bus.

Modifiche non previste dall’Orario di Servizio in vigore: 

dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile:
• il treno TUA R 23936 della relazione Lanciano – Pescara – L’Aquila è cancellato e sostituito dal treno TUA R 34260. Non ferma a Pescara Centrale;
• il treno R 4306 della relazione Bari – Foggia subisce modifiche d’orario;
• il treno R 19984 della relazione Brindisi – Taranto subisce modifiche d’orario.

dall’8 al 13 e dal 15 al 20 aprile:
• i treni Regionali della relazione Termoli – Foggia subiscono cancellazioni; vengono effettuate corse con bus.

I canali di vendita sono aggiornati.


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