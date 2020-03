"Io resto a casa", contrasto al corona virus: in vigore da oggi. Misure restrittive per l'intero Paese, scuole chiuse fino al 3 aprile. Stop al campionato di calcio

Poco prima di mezzanotte Giuseppe Conte ha firmato il decreto che unifica l’Italia in tema di contrasto al cirona virus. Vigenti dal 10 marzo, per tutto il Paese, le norme restrittive che erano state adottate con decreto presidenziale per la Lombardia e 14 province di altre regioni.

Comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri:

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Scrive Giuseppe Conte, presidente del Consiglio:

Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Facciamo tutti la nostra parte, rinunciando a qualcosa per il bene della collettività. In gioco c’è la salute dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nonni.