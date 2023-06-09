La vicenda è riportata da Foggia today.

Il tribunale di Udine è impegnato, in corte di assise, nel procedimento di primo grado per l’assassinio di una donna. Secondo l’accusa Lauretta Toffoli fu uccisa nel capoluogo friulano, con 38 coltellate, dal dirimpettaio, 41enne originario di San Severo. La vittima, che viveva da sola, fu trovata cadavere in casa dal figlio, in camera da letto.

Nell’indagine nei confronti del pugliese si sono rese necessarie intercettazioni: fra esse, le telefonate tra il 41enne e sua madre. Solo che le conversazioni, in dialetto sanseverese stretto, sono praticamente incomprensibili. Così il tribunale di Udine ha ingaggiato un traduttore, dal dialetto di San Severo all’italiano.