Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto Molfetta-Bitonto, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

-nelle quattro notti di martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Bitonto-Molfetta, verso Pescara/Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica, in direzione di Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta.

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Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, verso Napoli, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Ofanto nord”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, alle porte della città svoltare a sinistra e proseguire su viale di Ponente fino a raggiungere la SP95 Candela-Cerignola, in direzione di Candela, per rientrare in A16 alla stazione di Candela;

-nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Canosa/A14.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola, in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica, verso Foggia, SP77 Rivolese, in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 attraverso la stazione di Cerignola est;

-per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest sulla A16, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto, in direzione di Cerignola, SP231 Andriese-Coratina, verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana ed entrare in A14 alla stazione di Canosa.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.