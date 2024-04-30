Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

A partire da martedì 30 aprile, il Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2 (NUE 112) riceverà le chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici 0881 (Foggia) e 0882 (San Severo).

Il Servizio NUE 1-1-2 è il Numero Unico di Emergenza Europeo da chiamare per ogni tipo di richiesta di soccorso e andrà a sostituire gli attuali numeri 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso Sanitario) e 1530 (Emergenza in mare). Questi numeri in Puglia al momento resteranno attivi ma a rispondere sarà la Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 1-1-2 afferente la Struttura Speciale regionale di avviamento del NUE, incardinata nel Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia. Il NUE 1-1-2 è già attivo dallo scorso 16 aprile nei distretti telefonici 080 (Bari) e 0831 (Brindisi) ed entro il prossimo 28 maggio coprirà tutta la Puglia.

Dal 16 al 25 aprile la CUR di Bari ha gestito circa 20.000 chiamate provenienti dai soli distretti telefonici di Bari (080) e Brindisi (0831). Di tutte le chiamate di soccorso pervenute il 53% è stato assegnato all’emergenza sanitaria, il 46% alle Forze dell’Ordine e il 10% ai Vigili del Fuoco.

Si ricorda che la Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza 1-1-2 è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il NUE garantisce la gratuità della chiamata, l’accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e utilizza tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate. E’ inoltre possibile effettuare una chiamata di soccorso anche attraverso l’APP denominata “WHERE ARE U”, scaricabile dagli App Store, che permette una più puntuale localizzazione, già predisposta per le chiamate per utenti sordi e per le chiamate mute.