Scrive Giovanni Barletta, sindaco di Villa Castelli:

Ho il piacere di presentare alla cittadinanza il cartellone degli eventi natalizi: “A Natale RestiAmo a Villa Castelli”. In continuità con gli eventi estivi,abbiamo scelto di utilizzare questo titolo perchè amiamo la nostra città e vogliamo che diventi bella più di quanto già non lo sia, con il sostegno di tutti, nessuno escluso.

Gli eventi presentati hanno un forte impatto sociale, considerata la nostra attenzione al benessere e al supporto delle famiglie della nostra città. Le iniziative per i più piccoli, si svolgeranno nella giornata del 13, 14 e 21 con la consegna delle strenne natalizie; successivamente, in collaborazione con la Parrocchia San Vincenzo De’ Paoli, ci sarà l’esibizione di una grande interprete di chiara fama, Mietta che ha partecipato più volte a San Remo e ottenuto importanti riconoscimenti. Un evento altrettanto significativo sarà il Capodanno in Piazza “Mai più Soli” con la musica e l’animazione di Ciccio Riccio. Sarà un momento dedicato ai giovani e alle famiglie che avranno l’occasione di passare questa festa tutti insieme, attendendo l’arrivo del nuovo anno, garantendo, altresì, completa sicurezza a tutti i presenti.

Il nostro lavoro ha tenuto conto quindi, di tutti quegli elementi che possano portare Villa Castelli ad un pieno sviluppo sia in ambito strettamente sociale, sia in ambito turistico ed economico. L’attività delle realtà commerciali del territorio, ci daranno modo, soprattutto in questo periodo, di assaporare i prodotti tipici, come “La Pasta Riccia”, dolcetto di mandorle tipico di Villa Castelli, infatti, saranno allestiti vari stand durante le giornate indicate in cartellone, dedicate proprio a questo.

La collaborazione con le Istituzioni è stata molto importante per la realizzazione di questo cartellone, sia con la Parrocchia che con la Regione Puglia c’è stata molta sinergia. Quest’ultima sta direzionando la sua attività verso la promozione dei piccoli borghi come Villa Castelli appunto, favorendone la crescita e sottolineandone le peculiarità.

Restiamo a Villa Castelli, sarà il focus verso il quale ci indirizzeremo durante tutta la nostra attività anche negli anni a seguire, così com’è stato l’estate scorsa e così come sarà in questo periodo.

Io e tutta la mia amministrazione, che ringrazio, vi auguriamo Buone Feste.