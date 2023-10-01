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Bari-Como 1-1 Calcio: serie D girone H, coppia pugliese in testa

1 Ottobre 2023
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Bari-Como 1-1 nella partita valida per l’ottava giornata del campionato di calcio di serie B. Vantaggio dei pugliesi al 22′ della ripresa con Diaw, pareggio dei lariani (praticamente per tutto il secondo tempo in dieci causa espulsione) dopo tre minuti grazie a Bellemo. In classifica il Bari ha 8 punti, il Como 14: il Parma primo ne ha 20, la Sampdoria ultima ne ha 3.

Serie C girone C : tra i risultati odierni Foggia-Turri 2-1, Juve Stabia-Monopoli 1-0, Virtus Francavilla Fontana-Giugliano 1-1. In classifica dopo sei giornate Juve Stabia al comando con 14 punti, Sorrento ultimo con 1 punto.

Serie D girone H, quarta giornata. Fra i risultati odierni Bitonto-Città di Fasano 0-1, Città di Gallipoli-Paganese 1-1, Fidelis Andria-Gravina in Puglia 2-1, Gelbison-Martina 1-0, Manfredonia-Angri 1-3, Nardò-Barletta 3-0, Palmese-Casarano 1-1, Rotonda-Team Altamura 0-0. In classifica, al comando Fidelis Andria e Team Altamura con 10 punti. Manfredonia ultimo con 1 punto.

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