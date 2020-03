È arrivata dall’Istituto superiore di sanità la conferma: il 43enne di Torricella è positivo al test del corona virus. Nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un primo test in Puglia ed era appunto risultato positivo ma per la conferma definitiva sarebbe stato necessario l’esame di secondo livello da parte del centro di riferimento nazionale. Esito giunto nelle scorse ore. Il 43enne peraltro, dopo alcuni giorni di febbre, già venerdì non presentava questo sintomo. Sono risultati positivi, dato con il congiunto, la moglie e il fratello dell’uomo.

In provincia di Foggia non solo le scuole chiuse ad Ascoli Satriano fino a martedì. Il presidente della Provincia ha annunciato interventi di sanificazione negli istituti di competenza, dunque le scuole superiori, a partire da quelle di Foggia e Cerignola che rimarranno chiuse il 2, il 3 e il 4 marzo.

Scrive Nicola Gatta, presidente dell’amministrazione provinciale di Foggia:

Chiusura Scuole di Istruzione Secondaria Superiore di competenza provinciale per sanificazione straordinaria. Oggi, dopo ampia consultazione ed al fine di accogliere le legittime preoccupazioni del mondo della scuola, ai soli fini di prevenzione, ho disposto la sospensione delle attività didattiche e amministrative degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, per una sanificazione straordinaria degli Istituti scolastici medesimi. Si partirà con gli Istituti di Foggia e Cerignola nei giorni 2, 3 e 4 marzo e a seguire le Scuole degli altri Comuni, in base ad un calendario che verrà pubblicato nelle prossime ore. Seguo personalmente, in raccordo con le altre Istituzioni, questa emergenza che sta interessando il nostro Paese. Invito tutti a collaborare con intelligenza e senso di responsabilità.