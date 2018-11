Conversano: migliorare le condizioni dell’ambiente scolastico, oggi convegno

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

L’attenzione in classe è strettamente legata al benessere degli alunni. Partendo da questo presupposto Tera Srl di Conversano – azienda di elettronica, informatica ed energie rinnovabili – supporta il Comune di Conversano e l’istituto di Istruzione secondaria di I grado ‘Carelli – Forlani’ nell’organizzazione del workshop ‘Sinergie: benessere ed efficienza energetica, scuola e cittadini’, realizzato in collaborazione con Confindustria Bari e BAT. Appuntamento lunedì 26 novembre alle 16,30 nella sala Consiliare del Comune di Conversano (piazza XX Settembre n.25).

L’incontro sarà occasione per lanciare proposte per migliorare le condizioni dell’ambiente scolastico e favorire la concentrazione e l’apprendimento dei ragazzi grazie alle tecnologie sviluppate in Puglia per il monitoraggio degli edifici. È quanto sviluppato durante una sperimentazione pilota cominciata nella primavera del 2018 nell’istituto ‘Carelli – Forlani’ dove sono stati installati un centinaio di sensori in aule, palestra e uffici della scuola per misurare consumi elettrici generali e delle attrezzature elettroniche, consumi termici, umidità, luminosità, anidride carbonica e vibrazioni.

Interverranno, tra gli altri:

Adolfo Marcia, dirigente istituto di istruzione Secondaria di I grado ‘Carelli – Forlani’

Pasquale Loiacono, sindaco di Conversano Cosimo Borracino, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Mariagrazia Dotoli, professore associato Politecnico di Bari Antonio Sacchetti, vicepresidente sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica di Confindustria Bari e BAT Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia