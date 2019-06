Lavoro: Unione europea, in quattro degli ultimi cinque posti ci sono regioni del sud Italia fra cui la Puglia

Mayotte, ultima dell’Unione europea. È un arcipelago che si trova in Africa, non lontano dal Madagascar. Regione che è territorio francese.

Dal penultimo al quintultimo posto: Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Dati sull’occupazione nelle regioni dell’Unione europea, Eurostat, 2018.

Media Ue degli occupati in età fra i 20 e i 64 anni: 73,1 per cento. Puglia: 49,4 per cento. Calabria: 45,6 per cento. Campania: 45,3 per cento. Sicilia: 44,1 per cento. Mayotte: 40,8 per cento.

Giovani in età fra i 15 e i 34 anni che non studiano né lavorano (neet): media Ue 14,1 per cento e sud Italia 35,8 per cento.

Scuola: nel sud Italia il numero di persone con la terza media è doppio rispetto al dato Ue, è la metà quello dei laureati.

Sarebbe perfino superfluo sottolineare che le pessime percentuali del meridione d’Italia tirano giù il dato complessivo del Paese, altrimenti in linea con le percentuali europee se non, in qualche caso, migliore.