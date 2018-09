Sarte pagate un euro all’ora. In Puglia. La denuncia del New York Times che accusa colossi italiani della moda

"Made in Italy, ma a che prezzo?" e condizioni di lavoro paragonate a quelle in India, Bangladesh, Cina e Vietnam

“Migliaia di lavoratrici sottopagate creano indumenti di lusso senza contratto o assicurazione”. Il New York Times attacca apertamente grandi aziende italiane della moda perché secondo il giornale americano sfruttano il lavoro nero pagando le lavoratrici anche un euro all’ora, in Puglia.

“Made in Italy, ma a che prezzo?” è quanto chiesto, e denunciato, dal New York Times che nell’articolo “Inside Italy’s Shadow Economy” paragona le condizioni di lavoro in questa parte d’Italia a quelle in India, Bangladesh, Vietnam e Cina. In apertura del réportage la testimonianza di una donna di Santeramo in Colle.