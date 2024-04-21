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Happy Casa Brindisi, ancora (poche) speranze Basket maschile serie A

21 Aprile 2024
noinotizie

A Pistoia è finita 90-96. L’Happy Casa Brindisi vincendo in Toscana ha evitato la retrocessione in A2 alla terzultima giornata del campionato. Ciò non significa che sia in salvo, tutt’altro. La vittoria di stasera a Pistoia però consente alla squadra pugliese di raggiungere Pesaro a quota 18 punti in coda alla classifica e di rimanere a due punti da Treviso, terzultima. Retrocedono in due. Dunque, tra Veneto, Marche e Puglia solo in una regione, fra due settimane, potrà festeggiarsi lo scampato pericolo. Né è tranquillissima al momento, con 22 punti, Varese che peraltro domenica ospiterà Treviso in un vero spareggio. Potrebbero approfittarne Brindisi (in casa con Venezia) e/o Pesaro (in casa con Cremona). Poi all’ultima giornata Treviso-Tortona, Venezia-Pesaro, Pistoia-Varese e Brescia-Brindisi.

 

 

 

 

 

 

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