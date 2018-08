Margherita di Savoia: fiera nazionale dell’artigianato e dei prodotti tipici

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Da Venerdì 10 fino a Martedì 21 Agosto, sul Lungomare pedonale Cristoforo

Colombo di Margherita di Savoia, la Fiera Nazionale dell’Artigianato e dei Prodotti

Tipici, dove potrete apprezzare le bellezze delle Creazioni Artigianali e la bontà dei

Prodotti Tipici Regionali.

La Fiera ospita, in oltre 60 stand, espositori provenienti da diverse regioni italiane:

Lombardia, Lazio, Liguria, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e

ovviamente, dalla nostra Puglia. Visitarla sarà come compiere un viaggio tra i

territori italiani raccontato non da immagini o parole, ma attraverso le eccellenze

dell’Artigianato Artistico ed Enogastronomico.