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Amiu Puglia: si è dimesso il presidente Paolo Pate

17 Aprile 2024
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Il presidente dell’Amiu Puglia, Paolo Pate, ha rinunciato all’incarico presentando le sue dimissioni. La decisione è arrivata dopo il rinvio a giudizio in un’inchiesta che lo vede coinvolto per la sua professione di commercialista. È accusato di false comunicazione sociali in concorso con i fratelli Cavallari, Alceste e Marco, per aver prestato la sua attività professionale di commercialista intermediario, abilitato alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate e al Registro delle Imprese di due scritture private di cessioni di quote di Srl, avvenute tra il febbraio e l’aprile 2018. “La circostanza mi coglie sereno” ha spiegato Pate in una nota, “avrò certamente e finalmente modo di dimostrare la mia estraneità alle condotte di cui al capo di imputazione. Le vicende afferiscono esclusivamente alla mia attività professionale di commercialista”. Nonostante il procedimento non riguardi in alcun modo l’attività di Presidente di Amiu, Pate ha ritenuto opportuno rimettere il mandato nelle mani del sindaco Antonio Decaro per non mettere in “qualsivoglia forma di imbarazzo le amministrazioni comunali di Bari e Foggia”.(norbaonline.it)


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