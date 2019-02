Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 98-103

È stato necessario il tempo supplementare a Sassari.

Una partita estremamente equilibrata, fino al 91-91 al termine dei quattro tempi regolamentari.

Nel tempo supplementare, sin dall’inizio, Happy Casa Brindisi ha accumulato tre punti di vantaggio. Da lì è partito l’allungo definitivo, grazie anche a un fondamentale tiro da tre punti di Maraschini, che ha praticamente chiuso la gara. In classifica del basket maschile di serie A, Happy Casa Brindisi al quinto posto con 22 punti (condivide la terza piazza con Cremona e Avellino ma ha una peggiore differenza canestri) dopo la terza giornata di ritorno. Girone di ritorno in cui i pugliesi sono a punteggio pieno grazie a un ruolino di marcia eccezionale: vittoria contro la capolista Milano e due successi consecutivi in trasferta.

Fra i pugliesi, miglior marcatore Banks.

Volley maschile SuperLega: Itas Trentino-Bcc Castellana Grotte 3-0. Nella settima giornata di ritorno, sconfitta pesante quanto prevedibile per la formazione pugliese fanalino di coda del campionato di serie A.

(immagine: fonte legabasket.it)