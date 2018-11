Provincia di Taranto, con la sconfitta di Melucci “egemonia evitata”

Le dimissioni di Rinaldo Melucci da sindaco di Taranto sono in queste ore osservate come una vicenda che manda in cocci il Pd, per la sconfitta alle elezioni provinciali.

Concetto che però è riduttivo di ciò che sarebbe stata, per il territorio, una presidenza-Melucci.

Almeno secondo Giuseppe Chiarelli, consigliere comunale di Martina Franca, il più popoloso Comune della provincia dopo il capoluogo. “Melucci aveva messo le basi per un’egemonia decisionale di Taranto nei confronti del resto del territorio. Area vasta, aveva svuotato la fondamentale conferenza dei sindaci prospettando un esecutivo ristretto a 8 componenti che avrebbe tagliato fuori, di fatto, le voci dei singoli territori. Poi, in sede di decisione assembleare, il voto del Comune capoluogo vale doppio e vale doppio pure il voto del presidente della Provincia, così in una sola persona si sarebbe concentrata una potenzialità quattro volte superiore rispetto a quella di tutti gli altri. I problemi delle coalizioni non devono nascondere l’analisi sulle prospettive territoriali. L’egemonia di Taranto o meglio, di una persona, è stata evitata”. E sul piano degli equilibri in seno ai partiti e sul piano del consenso elettorale? “Le considerazioni recenti di Angela Merkel dovrebbero essere una lezione valida in tutto il mondo”.