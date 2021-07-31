Nel tratto stradale della statale, nel barese, la scritta di no vax che sostengono i vaccini Covid essere acqua di fogna e ritengono Pier Luigi Lopalco, assessore regionale della Puglia, un nazista. L’uso semplicistico di termini di tale gravità preoccupa fortemente. Farebbe ridere perché un’accusa del genere a Lopalco, al tipo di persona che è, allo scienziato apprezzato nel mondo, è ridicola. E però non c’è da ridere, anzi, perché chi parla in questi termini sconsiderati non sa di cosa sta parlando ma lo fa. Figurarsi se dovesse mai avere ruoli di potere. La protesta, la diversità di posizioni, è legittima. Offendere vanifica pure i contenuti della protesta, non è manco un’iniziativa intelligente.



All’assessore pugliese varie attestazioni di solidarietà, a partire dal movimento Con del quale Lopalco è componente.