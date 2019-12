Di Donatella Lopez:

Tutto pronto a Bari per il concertone di San Silvestro che andrà in onda in diretta sulle reti dei gruppi Mediaset e Norba.

“Ci faceva piacere presentare l’evento di domani sera, come da tradizione”, ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante l’incontro con i giornalisti che si è tenuto nel pomeriggio nella sala giunta di Palazzo di Città. Un evento a cui è attesa la partecipazione di circa 100mila persone.

“In questi anni – ha detto Decaro – abbiamo dimostrato di essere una città accogliente e di avere una organizzazione che ci permette di fare nella nostra città grandi eventi”.

A tal proposito, il sindaco di Bari ha ricordato a quanti giungeranno a Bari per il San Silvestro di lasciare le auto nelle aree di sosta dei parcheggi di scambio e di raggiungere il centro con le navette. Ha rammentato, inoltre, il divieto all’uso di bottiglie e di bicchieri di vetro in piazza e di giungere in anticipo per evitare lunghe attese ai tornelli dove sono stati sistemati i metal detector per l’accesso all’area dove si svolgerà il concertone.

“Da Bari, che domani diventa palcoscenico nazionale, avremo la possibilità di fare gli auguri non solo ai baresi, ma a tutta l’Italia”, ha concluso Decaro.

“Per noi è stato un orgoglio essere qui per il secondo anno di fila”, ha dichiarato Paolo Salvaderi, amministratore delegato Radio Mediaset che ha poi definito la collaborazione con Norba “eccellente”. Salvaderi ha inoltre sottolineando l’impegno e la professionalità che occorrono per organizzare un evento con circa 30 artisti sul palco e 5 ore di trasmissioni.

“Siamo convinti di fare qualcosa di importante per questo territorio – ha affermato Marco Montrone editore di Radio Norba – Non era scontato che Mediaset accogliesse la possibilità di ritornare qui, a Bari, e per il secondo anno diventare centro di attenzione in una giornata particolare”.

Alla presentazione del Capodanno in piazza, in rappresentanza degli artisti, hanno partecipato Annalisa e Francesco Renga. “Sono qua per il secondo anno – ha detto Annalisa – E sono onorata di essere tornata qui- L’anno scorso è stata una festa speciale; sul palco e di fronte. Si è respirata un’atmosfera rara”.

Francesco Renga si è detto “molto felice dell’invito”. “Arrivo da una serie di concerti bellissimi, tar cui anche Bari. La Puglia per me è sempre stato un centro importantissimo da quando ero piccolo. Sono felice di fare gli auguri alla mia gente, e a tutti quanti, dal palcoscenico e in tv”

A loro e ai rappresentanti del gruppo Norba e Mediaset Decaro ha regalato i pumi in ceramica, in Puglia sistemati agli angoli dei balconi, simboli di “fecondità e prosperità”.

“CAPODANNO IN MUSICA”

TUTTI I COLLEGAMENTI SPECIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO

In vista del concerto “Capodanno in musica” in programma domani sera a Bari in piazza della Libertà, e che sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba l’amministrazione comunale in collaborazione con l’AMTAB S.p.A ha predisposto una serie di collegamenti speciali che permetteranno a tutti i cittadini di arrivare nei pressi dei luoghi del concerto a bordo dei mezzi pubblici senza dover utilizzare l’auto privata.

Di seguito le corse in programma:

– prime corse del servizio speciale notturno da/per i quartieri San Paolo, San Pio,

Ceglie/Carbonara, Torre a Mare alle ore 19.00;

– ultime corse Navette del servizio speciale notturno dal centro cittadino per i quartieri San Paolo, San Pio, Ceglie/Carbonara, Torre a Mare alle ore 2.40;

– Navette “A”, “B” e “C” che collegano i parcheggi di scambio con il centro cittadino notturne iniziano il servizio dalle aree di sosta alle ore 20:30;

Per il ritorno invece:

– Navetta “A” ultima partenza da Piazza Moro ore 3:00;

– Navetta “B” ultima partenza da Largo Eroi del Mare ore 3:10;

– Navetta “C” ultima partenza da Corso Cavour ore 3:15.

– Navetta “AB” notturna effettua orario di servizio ordinario

NAVETTA “A” Via Verdi (capolinea Piscine Comunali) – Piazza Moro (freq.8’)

· In partenza dalle Piscine Comunali: i bus percorreranno via Di Maratona, via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto (area di sosta Park & Ride FBN), via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro (capolinea);

· In direzione Piscine Comunali: i bus in partenza dal capolinea temporaneo di piazza Moro percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona (Piscine Comunali capolinea).

NAVETTA “B” (Circolare) Park & Ride Pane e Pomodoro – Piazza Eroi del Mare – Park & Ride Pane e Pomodoro (freq.5’)

· In partenza dal Park & Ride “Pane e Pomodoro”: i bus percorreranno il lungomare Nazario Sauro, lungomare Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, Lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, Park & Ride Pane e Pomodoro.

NAVETTA “C” (Circolare) Park & Ride Parco 2 Giugno – Via Cognetti “Teatro Petruzzelli – C.so Cavour – Park & Ride Parco 2 Giugno (freq. 8’)

· Area di sosta Parco 2 Giugno, i bus percorreranno viale Della Resistenza, viale Della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottopasso Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli), corso Cavour, cavalcavia XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale Della Repubblica, via Della Costituente, via Della Resistenza.

Navetta AB (frequenza 20’)

Il servizio della navetta AB sarà attivo dalle 20:30 (prima partenza) alle 02:30 ultima partenza

· In partenza dal Park & Ride “Vittorio Veneto lato terra”: corso Vittorio Veneto (area di sosta Park & Ride FBN), via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, (Park&Ride Pane e Pomodoro), lungomare Perotti, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro, via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, Park&Ride FBN/Quasimodo.

Per l’occasione sono state istituite due fermate provvisorie in via De Rossi n. 30 e via Cognetti Teatro Petruzzelli

Collegamento Torre a Mare – Piazza Moro (frequenza 40’)

· In direzione piazza Moro: i bus percorreranno via Fenicia, via Bari, strada detta Della Marina, lungomare Giovine, lungomare Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, via Giandomenico Petroni, via Carulli, via Melo, piazza Moro (Capolinea);

· In direzione via Fenicia-Torre a mare: i bus percorreranno via Melo, via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, lungomare Di Cagno Abbrescia, lungomare Giovine, strada detta Della Marina, via Bari, via Fenicia (Capolinea).

Collegamento quartiere S. Pio (Enziteto) – Catino – Santo Spirito – Palese – Piazza Moro (freq. 40)

· In direzione piazza Moro: i bus in partenza da via Della Lealtà percorreranno strada Catino, via Caravella, via Napoli Santo Spirito, Palese via Veneto, via Diaz, via A. D’Aosta, via Napoli, via Brigata Regina, corso Mazzini, via De Cristoforis, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

· In direzione Quartiere San Pio: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via De Cristoforis, corso Mazzini, via B. Regina, via Napoli, Tangenziale, Palese, via Veneto, via Napoli S. Spirito, strada Catino, via Caravella, via Della Lealtà – Quartiere S. Pio.

Collegamento ospedale San Paolo – Piazza Moro (frequenza 40’)

· In direzione piazza Moro: i bus percorreranno via Trentino A. Adige, via Lazio, piazza Romita, via Molise, via De Ribera, via Carlo Massa, viale Delle Regioni, viale Europa, via B. Buozzi, via Crispi, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

· In direzione ospedale San Paolo: i bus percorreranno via De Cesare, via Crisanzio, via De Rossi, via Piccinni, piazza Garibaldi, via Crispi, via B. Buozzi, viale Europa, viale delle Regioni, via C. Massa, via De Ribera, via Molise, piazza Romita, via Lazio, via Trentino Alto Adige, Ospedale S. Paolo

Collegamento Ceglie – Carbonara – via Cognetti “Teatro Petruzzelli” (frequenza 40’)

· In direzione via Cognetti: i bus partiranno da Istituto Agronomico Mediterraneo, proseguiranno per Ceglie, Carbonara, corso A. De Gasperi, viale Einaudi, via Della Resistenza, piazza L.gi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti (Teatro Petruzzelli capolinea);

· In direzione Ist. Agronomico Mediterraneo: i bus percorreranno c.so Cavour, cav. XX Settembre, c.so B. Croce, c.so A. De Gasperi, Carbonara, Ceglie..

Aree di sosta (Park & Ride)

Nelle aree di sosta interessate gli orari di esercizio saranno prorogati dalle ore 23:30 sino alle ore 03:00 del 01/01/2020

Tariffe applicate:

a) Per le navette in servizio al Park & Ride (A, B, C e AB) saranno applicate le tariffe vigenti: €.1,00 e €.0,30 per il trasportato diverso dal conducente.

b) La vendita dei biglietti sarà effettuata nelle aree di sosta per le navette dei Park & Ride e dai conducenti degli autobus.