Di Nino Sangerardi:

Pubblicato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 il catalogo “Diario di un incontro”. Qui sono raccolte tutti gli avvenimenti messi in atto nel corso del programma di Matera capiale europea della cultura 2019 in collaborazione con l’Eu Japan Fest : organizzazione giapponese di imprese private che da 30 anni partecipa con le Capitali europee della cultura creare occasioni di scambio e lavoro comune tra artisti giapponesi e europei.

Il catalogo, con testi di Edoardo Delle Donne(critico d’arte,laurea in Discipline delle arti,della musica e dello spettacolo presso Università degli Studi di Bologna) e la cura di Tommaso Delvecchio,in lingua italiana inglese e giapponese è scaricabile dal sito web della Fondazione Matera Basilicata 2019(www.matera-basilicata 2019.it) nella sezione News.

Durante Matera 2019 non pochi gli artisti provenienti dal Giappone,coinvolti nelle diverse produzioni cultura: Ema Tashiro con lo spettacolo Humana Vergogna,Kaori Kato nell’ambito di workshop sulla carta e creazione di installazioni per il progetto M.e.m.o.ri-Museo euromediterraneo dell’oggetto rifiutato coprodotto da Luna al Guinzaglio,il giocoliere e contorsionista Hisashi Watanabe della compagnia Atama to Kuchi,in scena con Inverted Tree inerente il programma dedicato al circo contemporano Circus +,Takashi Kuribayashi con le installazioni artistiche Entrances e Cielo Capovolto,l’artista intermediale Ryoichi Kurokawa con la performance audiovisiva Subassemblies facente parte dell’intervento In Vitro-Artificial Sonification coprodotto da Loxo Sconcept e le sue animazioni proiettate nella piazza centrale della Città dei Sassi per l’Open culture festival,l’architetto Gakutoshi Kojima partecipante al concorso internazionale,anno 1974, per il recupero dei Rioni Sassi protagonista di un evento di progettazione e dibattito organizzato da Open design school.

Nello schedario sono state inserite le collaborazioni con l’Eu Japn Fest da parte di alcune realtà del territorio lucano tra cui la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali che ha organizzato il convegno “I pilastri del futuro : salute,scuola,sport,società civile” e il Campus internazionale per l’insegnamento delle discipline sportive nell’età scolare con approccio di tipo ludico.

Il volume è costruito come una sorte di diario in versi,nel quale sono disseminate delle terzine,in omaggio alla tradizione dell’haiku giapponese scritte da Edoardo Delle Donne scrittore lucano autore del Manifesto per Matera, “ …una mappa emozionale in otto punti da cui l’artista Kuribayashi ha tratto i versi che hanno costituito il materiale verbale della sua installazione Cielo Capovolto”.

Mette in luce Delle Donne che trattasi di “Incontri che sono destinati a più profondi legami e scambi.Perchè incontrarsi non è solo nell’attimo ma soprattutto nel durare…people to people!”.