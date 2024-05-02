Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni detta Giorgia
Ersilia Amatruda
Antonio Ambrosio
Marco Cerreto
Nicola D’Ambrosio
Luciana De Francesco
Mariangela Di Biase
Raffaella Docimo
Ines Fruncillo
Alberico Gambino
Chiara Maria Gemma
Giovanna Greco
Elena Marrazzi
Denis Domenico Nesci
Michele Picaro
Vittorio Sgarbi
Francesco Ventola
Alleanza Verdi Sinistra
Domenico Lucano detto Mimmo
Rosa D’Amato
Anna Frazia Maraschio
Francesco Emilio Borrelli
Souzan Fatayer detta Susan
Fabio Armano
Fedele Cannerozzi
Natale Cuccurese
Maria Pia Funaro
Giovanni Germano
Francesca Imperatori
Alessandra Mariano
Anna Orabona
Giulia Persico
Gerardo Pontecorvo
Valeria Spinelli
Rosario Ternullo
Sergio Ulgiati
Movimento 5 Stelle
Tridico Pasquale
Palmisano Valentina
Furore Mario
Sibilio Maurizio
Sarno Maura
Della Valle Danilo
De Vita Laura
Corneli Valentina
Silvestri Gaia
Stella Fabio
Mancino Lelio
Belcastro Giuseppe Nunziato
Ruggiero Francesca Anna
Gaudiano Felicia
Coppola Annunziata
Labarile Maria Anna
Di Palma Riccardo
Incampo Vincenzo
Libertà
Cateno De Luca
Laura Castelli
Francesco Amodeo
Piera Aiello
Donato Amoruso
Sergio De Caprio detto capitano Ultimo
Maria Giuseppa De Donato detta Pina
Katia Di Lella
Nicola Di Matteo
Annarita Foresta
Nicola Giampaolo
Veronica Giannone
Teofilo Migliaccio detto Teo
Paola Piccone
Enrico Rizzi
Dino Rossi
Maria Sbano
Severina Sena
Forza Italia
Antonio Tajani
Isabella Adinolfi
Fulvio Martusciello detto Fulvio
Alessandra Mussolini
Lucia Vuolo detta volo detta Vulo
Giuseppina Princi detta Giusi
Paolo Soccorso Dell’Erba
Antonella Ballone
Angelo Antonio D’Agostino
Laura De Mola
Raffaele De Rosa
Eliseo Iannini
Sonia Palmieri detta Sonia detta Palmieri
Barbara Ricci
Riccardo Rosa
Alessandro Sacchi
Francesco Salatiello detto Fra
Marcello Vernola
Alternativa popolare
Stefano Bandecchi
Donatella Paolillo
Massimo Antonino Ripepi
Maria Antonella Carluccio
detta Carluccio Antonella
Michele Cornacchia
Laura D’Esposito
Roberto De Angelis
Sonia Citta
Antonio Cento detto Nino
Monica D’Aguì
Antonio Pica detto Tremiti
Antonella Mancino
Arnaldo Gadola
Maria Petrecca
Antonio De Santis
Raffaella Severino
Partito animalista
Cristiano Ceriello
Anna Casaburi
Marilene Bonavita
Michele Buttiglione
Andrea Perillo
Daniela Martani
Pietro L’Erario
Lucio Janniello
Giovanna Mulas
Ilaria Paolillo
Giuseppe Gscheider
Simona Casadei
Sabrina Palumbo
Carlo Petrelli
Damiano Cristofaro
Costanza Sozzi
Francesco Pio Pepiciello
Margherita Sammarco
Partito democratico
Lucia Annunziata
Antonio Decaro
Pina Picierno
Sandro Ruotolo
Jasmine Cristallo
Francesco Forte
Manola Di Pasquale
Luigi Tassone
Shady Alizadeh
Francesco Todisco
Giuseppina Paterna
Nicola Campanile
Annamaria Becci
Massimo Schiavone
Georgia Tramacere
Raffaele Topo detto Lello
Carmela Baulino
Gianmario Spada
Lega
Roberto Vannacci
Simona Loizzo
Valentino Grant
Roberto Marti
Aldo Patriciello
Luigi Barone
Laura Cucchiarella
Mariagiovanna Fiume
Santo Gagliardi
Marica Grande
Francesco Magliano
Filippo Mancuso
Anna Carmela Minuto
Carmela Rescigno
Angela Russo
Dante Santoro
Jossef Splendido
Matilde Tasselli Intramagli
Azione
Carlo Calenda
Elena Bonetti
Marcello Pittella
Ramona Calafiore
Luigi Casciello
Carmela Craca
Francesco De Nisi
Libera D’Amelio
Giuseppe Ferrandino
Paola Fanfarillo Manganiello
Dario Galantino
Danila lacovelli
Valerio Poti
Lucia lodice
Giuseppe Rossodivita
Stefania Postorivo
Giuseppe Sommese
Barbara Preziosi
Stati Uniti d’Europa
Vincenzo Maraio detto Enzo
Manuela Zambrano
Nicola Caputo
Alessandrina Lonardo Mastella detta Sandra Mastella
Teresa Bellanova
Caterina Miraglia
Alfonso Maria Gallo
Emanuela Pistoia
Massimiliano Stellato
Stefano Mascaro
Adriano Pasculli De Angelis detto Pasculli
Giovanna Catacchio
Giuseppe Varacalli detto Pino
Filomena Greco
Antonio Rubino
Eleonora Stomeo detta Claudia
Annunziata Paese detta Nunzia
Matteo Renzi
Pace, Terra e Dignità
Michele Santoro
Benedetta Sabene
Raniero Luigi La Valle
Maurizio Acerbo
Giuseppe Arlacchi detto Pino Arlacchi
Ginevra Bompiani
Rita Capaccio
Domenico Ciruzzi
Fiammetta Cucurnia
Angelo d’Orsi
Paolo Maria Della Ventura
Tiare Gatti Mora
Ilaria Leonardis
Laura Marchetti
Vito Micunco
Piernicola Pedicini
Rosaria Scarpulla detta Sara Scarpulla
Noor Shihadeh