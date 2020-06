Di seguito un comunicato diffuso da Francesca Franzoso, consigliera regionale della Puglia:

“Incontro Franzoso – Asl, domattina alle 12.30, con il direttore generale, sulle “file della vergogna” davanti all’ospedale Moscati e sul blocco delle Radioterapia”.

Dopo la denuncia di Franzoso, consigliere regionale, delle intollerabili attese sotto il sole dei pazienti oncologici davanti all’ospedale Nord, la stessa Franzoso ha concordato un incontro con il manager Asl, Stefano Rossi, per conoscere quali soluzioni siano state predisposte dall’azienda per risolvere il problema.

” Mi interessa conoscere – dichiara Franzoso- quali sono le soluzioni individuate e in che tempi saranno attuate. Da venerdì scorso, giorno della segnalazione del disservizio davanti all’ospedale Nord, nulla è cambiato. Il che significa cittadini ancora sotto il sole in attesa della chemio. A questo si è aggiunto anche il problema del trasferimento dei pazienti radioterapici al Vito Fazzi di Lecce, ossia a cento o chilometri da casa, per indisponibilità di posti, a Taranto. Un dramma, nel dramma, considerata la precarietà fisica dei pazienti, che non possono certo sopportare trasferte così lunghe.

Su questo, in particolare, mi interessa sapere che fine hanno fatto i 17 milioni destinati all’acquisto di macchinari per la radioterapia, previsti tra i 70 milioni assegnati nel 2016 dal governo all’Asl, per l’ammodernamento diagnostico.

Due disservizi gravi, conclude Franzoso, che ledono il diritto alla salute delle persone e che rendono il sistema indegno di un paese civile”.