“Lo denunciamo da mesi, tra l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria, che la Puglia è la regione più affollata di detenuti della nazione con un tasso di sovraffollamento medio del 165% (con punte del 90%) circa, a cui fa da contraltare la più bassa percentuale di poliziotti/detenuti presenti della nazione.” Lo rileva il sindacato di polizia penitenziaria Sappe secondo cui politici ed amministrazione “fanno finta di nulla alle richieste di aiuto che giungono dalla Puglia”. Prosegue la nota sindacale: “In tutte le carceri pugliesi non ci sono più posti, letti od altro per accogliere i detenuti. I numero sono drammatici con Taranto +185%; Foggia +190%; Lecce+180%; Bari+170% e potremmo continuare con gli altri penitenziari ormai allo stremo. Eppure nelle altre regioni il fenomeno del sovraffollamento dei detenuti non è così grave come nella nostra regione, e questo non lo diciamo noi ma il DAP. Ma la cosa ancora più grave è che questo sovraffollamento a macchia di leopardo, fa scattare la tagliola della sentenza ‘Torregiani’ che costringe a pagare soldi ai detenuti presi dalle tasche degli italiani onesti, nonché a farci condannare dall’Europa per tortura nei confronti dei detenuti stessi. Ormai ad ogni blitz delle forze dell’ordine è praticamente impossibile trovare un posto per gli arrestati nelle carceri pugliesi. Non conosciamo le motivazioni per cui si penalizza la nostra regione fino a farla scoppiare”.