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Orsara di Puglia: presepe vivente, venticinque anni Ieri la rappresentazione

28 Dicembre 2023
Orsara presepe la grotta

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Una storia lunga un quarto di secolo, per una tradizione che a Orsara di Puglia è sempre stata molto sentita: ieri il Presepe Vivente orsarese è tornato per la sua venticinquesima edizione. L’allestimento delle ‘scene’, la preparazione di tutto quanto è necessario, la scelta e la cura dei costumi: ogni dettaglio curato nei minimi dettagli per l’apertura nel centro storico.

Manifestazione patrocinata da ATS Montemaggiore. Tante le volontarie e molti i volontari che hanno dato vita all’antica Betlemme nel cuore del centro storico orsarese, riproducendo l’atmosfera magica della natività, la grotta in cui nacque Gesù, e poi taverne, botteghe, capanne di artigiani, pastori, massaie intente nella preparazione del pane o della pasta fatta a mano.

Un percorso realizzato grazie al coinvolgimento di tanti figuranti, che hanno indossato costumi preparati con cura e fatto rivivere l’atmosfera magica della Natività. Il Presepe Vivente sarà riproposto anche nella serata del 6 gennaio 2024. Oggi, alle ore 18, nel Centro Polivalente, il professor Rocco Dedda presenta il libro di cui è autore e che sta avendo uno strepitoso successo: “La matematica della felicità”. In via della Croce è già attiva la pista di ghiaccio che resterà aperta fino al prossimo 6 gennaio.

CAPODANNO INSIEME. Il 29 dicembre, dalle ore 18, il Centro Polivalente ospiterà “Waiting for 2024”: gonfiabili, spettacoli, musica e tanto altro ancora a cura dell’associazione Holladura. Sarà “l’antipasto” di quanto accadrà il 31 dicembre, dalle ore 23, in auditorium con “Ready for the new year?”: una nottata di musica e divertimento per accogliere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Le manifestazioni natalizie continueranno fino al 6 gennaio 2024, con “Arriva la Befana”, la replica del Presepe Vivente e, dalle ore 23, “La danza delle streghe”.


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