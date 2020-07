Di seguito un comunicato diffuso da Megamark:

Un altro passo in avanti per contrastare il caporalato, a cinque anni dalla scomparsa di Paola Clemente, la bracciante morta nei campi mentre lavorava.

È questa l’essenza del progetto ‘Donne braccianti contro il caporalato’ che Associazione NO CAP, Gruppo Megamark e Rete Perlaterra presenteranno domani mattina e che consentirà a un cospicuo numero di braccianti pugliesi e lucane, sinora vittime dello sfruttamento e della moderna schiavitù, di lavorare in forza di un contratto regolare avendo a disposizione un alloggio e il trasporto gratuito e sicuro verso i luoghi di lavoro.

L’iniziativa segue quella avviata lo scorso settembre dagli stessi attori che, dando vita alla filiera etica contro il caporalato ‘IAMME’, ha consentito di regolarizzare circa 150 braccianti extracomunitari impegnati in Capitanata (Puglia) nella raccolta dei pomodori da trasformarsi in conserve, nel Metapontino (Basilicata) nella raccolta e confezionamento di prodotti freschi e nel Ragusano (Sicilia) nella coltivazione di pomodori. Col marchio etico IAMME si mira a contrastare il caporalato e, in generale, il lavoro irregolare nel settore agricolo garantendo ai produttori un prezzo giusto per i loro prodotti e a lavoratori e lavoratrici il pieno rispetto dei loro diritti, a partire dall’applicazione dei contratti collettivi del lavoro.

Programma martedì 28 luglio

Ore 9.30 – GINOSA (TA), c/o Azienda Palmitesta (Strada Comunale 19 – Corvellara, Ta)

Incontro nelle campagne di Ginosa per documentare il lavoro nella vigna

Localizzazione: https://maps.app.goo.gl/9F8CZsGmNm5aEfCd9

Ore 11.30 – POLICORO (MT), Via Lido snc – sede Aba bio Mediterranea

Localizzazione: https://goo.gl/maps/8H8hF9RMKcNjLG437

Alla conferenza stampa interverranno:

Yvan Sagnet, presidente Associazione internazionale anticaporalato NO CAP

Francesco Pomarico, direttore operativo Gruppo Megamark

Gianni Fabbris, presidente Associazione ‘Rete Perlaterra’

Vincenzo Santoro, presidente Aba Bio Mediterranea

Lucia Pompigna, bracciante Aba Bio Mediterranea

Enrico Mascia, sindaco di Policoro

Rinaldo Argentieri, prefetto di Matera