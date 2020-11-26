Nel 2020 si sono registrati due trend nel settore assicurativo: il calo evidente dei costi delle RC auto, ed il ricorso massiccio degli utenti ai servizi online.

Sul calo dei prezzi ha giocato un ruolo importante la pandemia da Covid-19. Nel periodo tra marzo ed inizio maggio, il lockdown ha imposto il blocco della circolazione stradale, situazione che ha ridotto di conseguenza l’indice di sinistrosità.

Le assicurazioni hanno quindi dovuto adeguarsi, abbassando i costi delle polizze. Il ridotto numero di incidenti nel periodo di lockdown ha garantito un notevole risparmio alle compagnie, che hanno così potuto offrire prezzi più competitivi.

Oltre alla riduzione dei premi, le assicurazioni hanno dovuto rivedere le loro strategie e digitalizzare i canali di comunicazione, soprattutto dinanzi all’ondata di clienti che si sono riversati online.

Le migliori assicurazioni online, tra cui spicca Genertel per convenienza e qualità dei servizi, hanno quindi studiato una serie di offerte aggiornate per ogni necessità, rendendo la navigazione molto più fruibile ed intuitiva.

Il sito di Genertel ha un’interfaccia semplice da utilizzare, anche per chi non è particolarmente avvezzo alla tecnologia. La pandemia ha infatti stravolto le abitudini degli italiani, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti online.

Gli over 50 e 60 per la prima volta hanno sperimentato questa modalità di acquisto, restandone particolarmente soddisfatti. É quindi facile ipotizzare che aumenterà il numero di consumatori online, perciò è necessario realizzare piattaforme ordinate graficamente e ben strutturate, per adeguarsi ad ogni esigenza.

Le direct company vengono preferite anche per i prezzi vantaggiosi e mediamente più competitivi, rispetto alle assicurazioni fisiche.

Facendo un resoconto generale, l’abbattimento dei costi nel 2020 ha determinato un calo di circa il 14,59%. Il costo medio di una polizza è di circa 500,47 euro, contro i 585,97 euro del 2019.

La contrazione è stata evidente in tutta Italia, anche se con alcune disparità territoriali.

La regione che ha beneficiato del maggior calo dei prezzi è stata la Basilicata, con una percentuale del 18,19%. A seguire la Puglia con una percentuale del 18,09%, ed il Trentino Alto Adige col 16,72%.

Il calo minore è stato registrato in Sardegna con il 10,11%, dove però il Covid-19 non ha avuto la stessa diffusione rispetto alle altre zone d’Italia.

Nella penisola i prezzi delle regioni del Nord continuano ad essere mediamente più competitivi rispetto a quelle del Sud.

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni più convenienti, in quanto la polizza costa circa 338 euro. A seguire c’è il Trentino Alto Adige con una media di 334 euro, e la Valle d’Aosta con 380 euro.

La più cara è invece la Campania, con un costo di circa 956 euro, seguita da Calabria (652 euro) e Puglia (573 euro).