Di Evelina Romanelli:



Nella giornata mondiale del teatro raccontiamo di un artista poliedrico e, specificamente, teatrale: Sergio Múñiz. Attore, appunto, di teatro ma anche televisivo, modello, musicista, cantautore e sportivo. Premio Flaiano, sezione teatro, nel 2018 con il musical “Mamma Mia!”

Múñiz descrive la sua passione per il palco e la suggestione che lega l’attore e il pubblico. A breve nei teatri il suo prossimo spettacolo teatrale-musicale, come lui stesso lo definisce.

Come nasce questo singolare progetto di musica e teatro? Faccio l’attore di lavoro e qualche volta ho la fortuna di fare dei musical che mi entusiasmano. Trovo che la musica sia un veicolo di comunicazione eccellente, quindi ho voluto unire il più possibile tutte le mie passioni in un solo lavoro. Nel mio prossimo spettacolo mare, natura, musica e teatro si intrecciano in modo unico e complementare. Non avendo la capacità produttiva per realizzare un musical, ho optato per il teatro canzone.

Il mare come elemento cardinale: spieghiamo il perché? Come tanti altri artisti prima di me e probabilmente anche meglio di me uso il mare per raccontare la vita. Attraverso la mia passione per il surf e la mia vecchia passione per la pesca subacquea cerco delle risposte a domande esistenziali che io come quasi tutti noi mi pongo in questa vita.

Il suo spettacolo è ideato per un contesto che potrebbe non essere un teatro nel senso stretto del termine: ci spiega come va ad “adattarsi” all’esterno? Spesso durante l’estate chiedono spettacoli da poter fare all’aperto, il più delle volte in piccole piazze dove è difficile carpire l’attenzione del pubblico con la prosa a causa dei rumori presenti o per dispersione d’attenzione. Inoltre la stagione estiva teatrale è quasi sparita, fatta eccezione per qualche festival, ho deciso dunque, cercando di sposare il gusto del pubblico, di usare la musica per raccontare. La musica è una vera calamita per l’attenzione e, una volta catturata, si deve essere in grado di raccontare, attraverso la recitazione e con interventi non troppo lunghi, storie e vissuti coinvolgenti. La capacità di concentrazione si è ridotta moltissimo negli ultimi decenni, quindi ho cercato di creare uno spettacolo adatto a questi tempi, contemporaneo alla nostra società.

Quanto il mare è amico di Sergio Múñiz? Dire amico forse è riduttivo. È amico, parco giochi, maestro, amante… mi ha insegnato tanto.

La parte musicale dello spettacolo da chi è stata curata? Sia i testi che la musica sono scritti e composti da me. “Tra le mie onde” questo il titolo del mio spettacolo, aveva bisogno di canzoni inerenti a quello che raccontavo, era indispensabile fossero create appositamente per la struttura teatrale. Ho aggiunto solo due pezzi non miei. Sarò accompagnato in teatro da musicisti di altissimo livello che vengono dall’orchestra del mio produttore.

Cosa deve aspettarsi lo spettatore da questo particolare momento teatrale? Di sicuro non si devono aspettare un momento di alta cultura, anche se questa è racchiusa sovente nelle piccole cose. Al pubblico pongo le mie tante domande a cui do una personalissima risposta, a modo mio insomma. Cerco di usare un linguaggio semplice, non troppo ricercato, che possa raggiungere una platea ampia e servire da specchio per il pubblico. Saranno momenti di riflessione e musica raccontati con leggerezza.

Quanto è importante consolidare la passione per il teatro in un mondo, se vogliamo, pilotato dai social? Lo spettacolo dal vivo non morirà mai e la recitazione ne è l’essenza. Quello che si riesce a trasmettere attraverso la presenza fisica, un tono, una gestualità, una mimica, non ha paragoni con lo schermo perché lo si vive in un preciso momento e in una certa atmosfera. Indubbiamente i social media restano veicolo per la promozione ma è triste constatare che quanti ci seguono sui diversi canali social, spesso per pigrizia, non vengono ad assistere a spettacoli dal vivo.

Estendiamo a tutti i nostri lettori l’invito ad assistere al tuo spettacolo “Tra le mie onde” quando e dove? Per ora debutteremo ad Altamura il 15 aprile. Il calendario delle date è in continua evoluzione. Appena verranno confermate le renderò note al pubblico. Potete seguirmi sui miei canali social (@sergiomunizreal e su Facebook Sergio Muniz)

Oltre a questo spettacolo, i suoi progetti futuri? Per la prossima stagione invernale farò una tournée con una commedia dal titolo LAPPONIA, regia di Ferdinando Ceriani con Miriam Mesturino, Cristina Chinaglia, Sebastiano Gavasso e ovviamente me. Vi aspetto.

