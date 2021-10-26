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Puglia: 271816 positivi a test corona virus, incremento di 278 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 ottobre 2021

278

Nuovi casi

24.823

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 17
Provincia di Brindisi: 18
Provincia di Foggia: 66
Provincia di Lecce: 37
Provincia di Taranto: 75
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -2
2.447

Persone attualmente positive

129

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

271.816

Casi totali

4.091.748

Test eseguiti

262.541

Persone guarite

6.828

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.334
Provincia di Bat: 28.381
Provincia di Brindisi: 21.534
Provincia di Foggia: 47.961
Provincia di Lecce: 31.779
Provincia di Taranto: 41.329
Residenti fuori regione: 1.005
Provincia in definizione: 493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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