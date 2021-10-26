Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 67
Provincia di Bat: 17
Provincia di Brindisi: 18
Provincia di Foggia: 66
Provincia di Lecce: 37
Provincia di Taranto: 75
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -2
2.447
Persone attualmente positive
129
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.334
Provincia di Bat: 28.381
Provincia di Brindisi: 21.534
Provincia di Foggia: 47.961
Provincia di Lecce: 31.779
Provincia di Taranto: 41.329
Residenti fuori regione: 1.005
Provincia in definizione: 493