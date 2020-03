Protezione civile, previsioni meteo: maltempo, codice arancione per vento giallo per temporali

Castelluccio dei Sauri 18,8 millimetri di livello della pioggia dalla mezzanotte alle 6,30. Analoga la situazione in altre zone interne della provincia di Foggia. La giornata, per la Puglia, fa prospettare precipitazioni anche intense con livello di pioggia che stando a varie previsioni può arrivare ai cento millimetri nella giornata. Anche in valle d’Itria si sono superati i dieci millimetri di livello dell’acqua in sei ore: Martina Franca 12,2. Fino a domani mattina, stando alle previsioni della protezione civile della Puglia, allerta arancione per il vento e codice giallo per temporali.