Da domani andranno “intensificate le attività di controllo” “in ragione della classificazione a rischio delle aree”. Lamberto Giannini, capo della polizia, ha inviato una circolare i questori: autostrade, stazioni e aeroporti da controllare in particolare. Domani quasi tutta l’Italia in giallo, la Puglia in zona arancione. A proposito di Puglia ci sono anche situazioni locali ancora difficili.

Di Francesco Santoro:



Sono «circa 200 gli attualmente positivi, con un’incidenza di un caso ogni 17,5 abitanti; molteplici i focolai non totalmente individuati ed isolati; 220 i nuovi contagi nelle ultime tre settimane, equivalenti ad un tasso settimanale di contagio di 2.000 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. I dati di Deliceto non permettono di allentare le misure di contenimento». A sottolinearlo è il sindaco della cittadina foggiana Pasquale Bizzarro, che annuncia l’adozione di nuove misure draconiane per cercare di arrestare la diffusione del Covid.

In particolare con una nuova ordinanza è stata disposta, fino al 4 maggio, «la sospensione dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso- fa sapere Bizzarro-; delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; delle attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)». E ancora, stop anche al mercato del mercoledì; consentita, invece, la vendita itinerante. Il capo del governo locale, inoltre, ha imposto il divieto di accesso e stazionamento nelle piazze e nei parchi del paese e di utilizzo delle panchine. È proibito anche consumare cibi e bevande all’aperto. Chiuso il cimitero comunale. E infine Bizzarro, infine, ha bloccato temporaneamente «le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale», nell’asilo nido comunale e nelle ludoteche e le attività «catechistiche e ricreative parrocchiali».